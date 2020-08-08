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Jeopark Kula Belediyespor’un yeni sezon fikstürü belli oldu

MANİSA HABERLERİ  | 08.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.

Jeopark Kula Belediyespor’un yeni sezon fikstürü belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Jeopark Kula Belediyespor’un lig fikstürü belli oldu. Jeopark Kula, yeni sezona Milas deplasmanı ile başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni sezon çalışmaları kapsamında liglerin fikstürlerini belirlemeye başladı. 2020-2021 sezonunda Erkekler 1. Ligi A grubunda mücadele edecek olan Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor’un yeni sezon fikstürü de belli oldu. 2019-2020 sezonunu 37 puanla 5’nci sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, 2020-2021 sezonuna Muğla temsilcisi Milas Belediyspor deplasmanı ile başlayacak. 10 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olan yeni sezonda, toplamda 22 müsabakaya çıkacak olan Jeopark Kula, bu sezonda başarı elde ederek Efeler Ligi’ne yükselmeyi hedefliyor.

“Hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor”
Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getiren Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, “2019-2020 sezonunda birçok zorluğun üstesinden gelerek Kula’yı ve Manisa’nı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Geride bıraktığımız sezonun ardından yeni sezon için çalışmalarımıza çoktan başladık. Yeni bir kadro yapılanması, yeni planlar ile yeni sezon hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu sezonda başarıyı elden bırakmadan, ligi şampiyonlukla tamamlayıp, Efeler Ligi’ne yükselmeyi hedefliyoruz. Bunun için de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kulalı vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duyacağız. 10 Ekim tarihinde başlayacak olan yeni sezon içerisinde Manisa’nın tek temsilcisi olarak başarı elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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