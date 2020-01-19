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  4. Jeopark Kula evinde kayıp

Jeopark Kula evinde kayıp

MANİSA HABERLERİ  | 19.01.2020 18:27 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 15. haftasında evinde ağırladığı İzmir ekibi Saint Joseph’e 3-2 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde Kula’yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 15.haftasında evinde Saint Joseph’i ağırladı.
Maçın ilk setine hızlı başlayan İzmir ekibi, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-22 aldı ve durumu 1-0’a getirdi. İkinci yarıya hırslı başlayan Kula temsilcisi ise, teknik molasına 12-9 önde girdiği 2. seti 25-21 kazanarak skorda eşitliği sağladı, durum 1-1. Karşılıklı sayılar ile başlayan 3. sette ise, teknik molaya 12-11 önde giren Saint Joseph, seti 25-21 alarak durumu 2-1’e getirdi. 4. sette yeniden eşitliği yakalayan Jeopark Kula, teknik molaya 12-4 önde girdiği dördüncü seti 25-15 kazandı, durum 2-2. Mücadelenin son setinde ise, hızlı başlayan Saint Joseph, seti 15-9 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Ligin 15.haftasında alınan sonuçlara göre, ev sahibi Jeopark Kula Belediyespor aldığı 1 puanla, puanını 25’e yükselterek 5’inci sıradaki yerini korurken, konuk ekip Saint Joseph ise aldığı 2 puanla, puanını 13’e yükselterek 10’uncu sıradaki yerini korudu.

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