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Jeotermal kaplıca pandemi kurallarına uygun hizmet veriyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde bulunan jeotermal kaplıca tesisinde ‘jet grout’ teknolojisi ile zemin güçlendirme çalışması başlatıldı.İşletmesi İscehisar Belediyesi tarafından yapılan jeotermal kaplıca, bölge halkı tarafından da en çok rağbet gören yerler arasında.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde bulunan jeotermal kaplıca tesisinde ‘jet grout’ teknolojisi ile zemin güçlendirme çalışması başlatıldı.
İşletmesi İscehisar Belediyesi tarafından yapılan jeotermal kaplıca, bölge halkı tarafından da en çok rağbet gören yerler arasında. Yapılan çalışma hakkında açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Göreve geldiğimiz günden beri belediyemize ait jeotermal kaplıca tesisin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz. Tesis seçim öncesi birçok eksiği olması ve ilgili kurumlardan hiçbir izin alınmadığı halde alelacele açılmış. Tesisin bir kısmı kaya zemin, bir kısmı dolgu zemin üzerine oturduğundan dolayı düzensiz çökmeler yaşanmış ve duvarlarda, mermer kaplamalarda ayrılmalar meydana gelmiştir. Yaşanan çökmelerden sonra yaptırdığımız sondajlarda 10,5 metre derinlikte dolgu olduğu ve hala çökmekte olduğunu tespit ettik. Halkımızın can güvenliği göz önünde bulundurularak ‘jet grout’ teknolojisi ile zemin güçlendirme çalışması başlattık. Ayrıca 490 bin TL maliyetle tesisin tüm elektrik ve su gider tesisatını yeniledik, manuel olan sistemi otomasyon programı kurarak otomatik hale getirdik, sıcak su kuyusuna düşen ve suyun kalitesini etkileyen pompayı 450 metreden çıkardık, daha kullanışlı hale gelmesi adına tesis içinde yeni alanlar oluşturduk. Zemin güçlendirme çalışmasının tamamlanması ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğünden kaplıca tesisi işletme izinlerinin alınması neticesinde, pandemi kurallarına uygun bir şekilde tesisimizi halkımızın hizmetine açacağız” dedi.

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