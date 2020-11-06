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Jeotermal seralarda üretilen çiçekler milletvekili ve bakanlara gönderildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan jeotermal seralarda üretilen bin 500 adet çiçek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderildi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan jeotermal seralarda üretilen bin 500 adet çiçek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderildi. Çiçekler milletvekili, bakan ve meclis çalışanlarına hediye edildi.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün talimatları doğrultusunda TBMM’ye bin 500 adet çiçek gönderildi. Sandıklı Belediyesi bünyesinde hizmet veren SANJET A.Ş’ye ait seralarda üretilen çiçekler paketlenerek meclise gönderildi.
Milletvekilleri, bakanlar ve meclis çalışanlarına gönderilen çiçekler hakkında bilgi veren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Bizler SANJET A.Ş olarak açmış olduğumuz seramızda binlerce çiçek üretiyoruz ve bu ürünleri kendi peyzaj çalışmalarımızda kullanıyoruz. Peyzaj üretimi dışında kalan zamanlarda farklı türlerde çiçek yetiştirmeye devam ediyoruz. Bugün de çiçeklerimizi çok kıymetli Milletvekillerimize ve Gazi Meclisimize gönderiyoruz. Bilindiği gibi Afyonkarahisar 2020 Sevgi Yılı Projesi kapsamında sayın Bakanlarımızın himayelerinde, kıymetli Gazi Meclisimize sevginin bağdaştırıcı gücü olan çiçeklerimizi göndererek, Sandıklı’dan bir demet çiçek ile kutlamak istiyoruz. Biliyorsunuz Sandıklı jeotermal seralarda farkını göstermiş durumda bu bağlamda Türkiye’de en fazla jeotermal seranın olduğu ilçe konumuzdayız. Her ürünün Sandıklı’da yetişebildiğinin kanıtı olan bu çiçeklerin yetiştirilmesinde ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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