Jeotermal yatırımla Şaphane ekonomisi canlanacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde elektrik üretimi ve seracılık faaliyetleri yapılması için Karacaderbent Mahallesi Jeotermal sahasında Genç Grup Enerji firması tarafından sıcak su kuyusuna pompa indirilmesi işleminin gerçekleştrildiği bildirildi.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Karacaderbent Mahallesi’nde Genç Grup Enerji firması tarafından elektrik üretimi yapılması için tesis yapma çalışmalarında sıcak su kuyusuna pompa indirilmesi işlemi daha önce gerçekleştirilmişti. Maden Teknik Arama tarafından bölgede bulunan193 derecelik sıcak sudan, elektrik üretimi Jeotermal ve sera yatırımları yapılması planlanmakta. Bu kapsamda Genç Grup Enerji tarafından Karacaderbent mahallemiz sıcak su test çalışmaları başlanmıştır. İlçe ekonomisi için son derece önemli olan bu yatırımın Şaphanemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

