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Jeotermalci nine, Korona virüse yenik düştü

AYDIN HABERLERİ  | 19.12.2020 16:29 | Son Güncelleme

Aydın’ın kırsal Kızılcaköy Mahallesi’nde jeotermale karşı başlatılan direnç ve eylemlere öncülük eden 80 yaşındaki Hatice Barlas, Korona virüse yenik düştü.

Jeotermalci nine, Korona virüse yenik düştü

Aydın’ın kırsal Kızılcaköy Mahallesi’nde jeotermale karşı başlatılan direnç ve eylemlere öncülük eden 80 yaşındaki Hatice Barlas, Korona virüse yenik düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir günde hayatını kaybeden yaşlı kadın sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın Efeler İlçesi Kızılcaköy mahallesinde kurulmak istenen jeotermal enerji santraline karşı gerçekleştirilen eylemlerle kendini tanıtan 80 yaşındaki Hatice Barlas’ın ölümü birlikte eylem yaptığı arkadaşlarını ve sevenlerini üzdü. Oldukça hareketli bir yaşantısı olan Hatice Barlas’ın ölümüne çok üzüldüklerini belirten köy sakinlerinden Safiye Tuncer, “Jeotermal’e karşı verdiğimiz mücadelede Hatice Nine sembol isim haline gelmişti. Bize akıl verir bir eylem olduğunda ilerlemiş yaşına rağmen koşar gelirdi. Korona virüse yaklaandı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken maalesef hayatını kaybetti. Çok hareketli bir yaşantısı vardı. Sessiz sakin bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı” diyerek Hatice Barlas’ın eşi Nevzat Barlas’ın da Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Jeotermalci nine, Korona virüse yenik düştü

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