JESDER'in yeni başkanı Ufuk Şentürk oldu

İZMİR (AA) - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Enerjeo Kemaliye AŞ temsilcisi Ufuk Şentürk seçildi.

JESDER'den yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurulunda 2 liste yarıştı.

Seçimlerde Ufuk Şentürk başkanlığa seçilirken, yeni yönetim kurulu listesinde Yılsan Holding-Volkan Öztürk, Çelikler Jeotermal-Muharrem Durmuş, Sanko Enerji-Mehmet Kaygusuz ve Maren Enerji adına da Mehmet Şişman yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şentürk, her ay mutlaka jeotermal yatırım bölgelerinde, konusunda uzman bilim adamlarıyla toplantılar yapıp, yerel halkın jeotermal enerjiyle ilgili doğru bilgilendirmesini sağlayacaklarını belirtti.

Temiz, yerli, sürdürülebilir ve yenilenebilir jeotermal enerjinin yeni yetişen gençlere ve çocuklara daha iyi anlatılabilmesi için MEB ile iş birliği yapacaklarını ve okullarda bu enerjinin anlatılması sağlayacaklarını aktaran Şentürk, "Bu çerçevede çocuklara ve gençlere santral gezileri, tanıtıcı broşür gibi doküman ve materyallerle yerli kaynaklarımıza sahip çıkılıp geliştirilmesi için çaba gösterileceğiz." ifadesini kullandı.

Şentürk, çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yapılarak temiz, yerli ve yenilenebilir kaynağın doğru tanıtılmasının sağlanacağını kaydetti.

