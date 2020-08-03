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Jesse Sekidika’ya Süper Lig'den talip

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2020 08:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın devre arasında Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika’ya Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor talip oldu.

Jesse Sekidika’ya Süper Lig'den talip

Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Galatasaray’da forma giyen Jesse Sekidika’yı gündemine aldı.

Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Denizlispor’un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray’ın da Sekidika’nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Lig’de 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi. (DHA)

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