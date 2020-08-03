Jesse Sekidika’ya Süper Lig'den talip

Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Galatasaray’da forma giyen Jesse Sekidika’yı gündemine aldı.
Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.
Denizlispor’un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray’ın da Sekidika’nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi.
Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Lig’de 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi. (DHA)
Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız isim futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!
Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi
Galatasaray, Diagne hakkında kararını açıkladı!
Beşiktaş'ta Pukki sesleri
Zeynep Demirel'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu
Yıldız oyuncu, karısını başkasıyla yakaladı... Depresyona girdi!
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Ahmet Ağaoğlu'ndan mesaj
Çalhanoğlu en golcü sezonunu yaşadı
Portekiz Kupası Porto'nun
İtalya Serie A'da zirve şekillendi
Flaş çağrı! "Süper Lig, 22 takımla oynansın"
Vedat Muriqi'e özel tedbir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum