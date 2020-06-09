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Jessica Lopes'den olay sözler! "Chelsea şampiyon olursa soyunurum"

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.06.2020 18:17 | Son Güncelleme

Chelsea taraftarı olarak bilinen, Birleşik Krallık'ta düzenlenen kalça yarışmasının ilk şampiyonu Jessica Lopes, koronavirüs pandemisi sonrası futbola çok hızlı bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. Ünlü fenomen, Chelsea'nin şampiyonlar ligini kazanması halinde soyunacağını söyledi.

6 yıldır İngiltere'de yaşayan Lopes, Chelsea'nin koronavirüs sonrası şampiyonlar ligini kazanması halinde taraftarları heyecanlandıracak bir vaatte bulundu. Lopes, Chelsea eğer şampiyonlar ligini alırsa, sosyal medya hesabından soyunarak kutlayacağının sözünü verdi.

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"CHELSEA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Daha önce Londra Parlamento Binası'nın önünde soyunarak eylem yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı model, sezon başında verdiği sözde de Chelsea'nin Premier Lig şampiyonu olması halinde soyunacağını ifade etmişti. Aslen Brezilyalı olan ve altı yıldır Birleşik Krallık'ta yaşayan model, Chelsea maçlarını takip ettiğini ve Chelsea için her şeyi yapabileceğini söylemişti. 2019 yılının Eylül ayında Meksika'da düzenlenen en iyi kalça yarışmasında Birleşik Krallık'ı temsil eden ve yarışmada üçüncü olan Lopes, 6 yıl önce rahim ağzı kanserine yakalanarak tedavi için İngiltere'ye gelmiş, sağlığına kavuştuktan sonra burada kalmaya devam etmişti.


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