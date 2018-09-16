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Jet Sosyete'nin yeni sezonundan ilk kare

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2018 20:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete sezon finalinin arından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalına transfer olmuştu. Jet Sosyete ekibi tanıtım çekimleri için bir araya geldi.

Jet Sosyete'nin yeni sezonundan ilk kare

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, geçtiğimiz sezonun merakla beklenen ve büyük beğeni toplayan komedi dizisi Jet Sosyete, bomba gibi 2.sezonuna yeni kanalı TV8’de girmeye hazırlanıyor. Yeni sezonuna jet hızıyla hazırlanan ekip, tanıtım çekimleri için bir araya geldi.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün yönetmenliğini üstlendiği Jet Sosyete, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz gibi önemli isimlerle hayat bulmaya yeni maceralarıyla yeni kanalında devam ediyor.

2.sezonunda hikayeye yeni karakterlerin katılımıyla aileyi genişleten Jet Sosyete ekibi yeni sezon tanıtım çekimleri için bir araya geldi. Kahkahanın eksik olmadığı çekimlerden ilk kare yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Gülse Birsel TV8

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