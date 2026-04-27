Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hamle! Mert Hakan takibi bıraktı

Fenerbahçe’nin devre arasında yollarını ayırarak Zenit’e gönderdiği Jhon Duran, derbi sonrası yaptığı sosyal medya hamlesiyle gündeme oturdu. Kolombiyalı futbolcunun paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini de beraberinde getirdi.

Fenerbahçe başkanlığı için oy kullanma hakkınız olsa kimi tercih ederdiniz? SEN DE KATIL Aziz Yıldırım Ali Koç Sadettin Saran Hakan Safi Mehmet Ali Aydınlar Nihat Özdemir Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

DERBİ PAYLAŞIMINA DESTEK VERDİ

Galatasaray forması giyen vatandaşı Davinson Sanchez’in Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmayan Jhon Duran, gönderiye alev emojisiyle yorum yaptı. Bu hareket, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Duran’ın bu yorumu özellikle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli futbolseverler, eski oyuncularının rakip takım oyuncusuna verdiği desteği eleştirdi.

MERT HAKAN YANDAŞ’TAN HAMLE

Yaşananların ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın da Duran’a karşı bir adım attığı görüldü. Yandaş’ın, Kolombiyalı futbolcuyu sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.