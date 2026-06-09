Mauro Icardi defteri resmen kapandı! Başkandan açıklama geldi

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukların baş mimarlarından olan ve sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimle yeni sezon için masada görüşmelerini sürdüren Arjantinli süperstara, ülkesinin köklü ekiplerinden River Plate'in talip olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

RIVER PLATE İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Geçtiğimiz dönemde yaşadığı ağır sakatlığın ardından eski formuna kavuşmakta zorlandığı iddia edilen deneyimli golcü için Arjantin cephesinden net bir açıklama yapıldı. Arjantin'in yüksek tirajlı spor gazetelerinden Ole'ye konuşan River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, günlerdir konuşulan Icardi iddialarına açıklık getirdi.

"ÜZERİNDE KONUŞTUĞUMUZ BİR İSİM DEĞİL"

Başkan Di Carlo, Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya son derece net bir yanıt vererek, "Üzerinde konuştuğumuz bir isim değil" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Arjantin devinin transfer için masada olmadığı resmileşmiş oldu.

Öte yandan haberin detaylarında, River Plate Teknik Direktörü Eduardo Coudet'nin de tecrübeli golcünün transferine sportif nedenlerle onay vermediği öne sürüldü. River Plate cephesinden gelen bu kesin ret kararı, Icardi'nin Galatasaray'da kalarak yeni sözleşmeye imza atma ihtimalini çok daha güçlü bir hale getirdi.