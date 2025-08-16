Jhon Duran'ın dirseği sosyal medyayı ikiye böldü! Kırmızı mı, değil mi?

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Jhon Duran'ın rakibine müdahalesi mücadelenin önüne geçti.

GÖZTEPE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında Kolombiyalı golcü Duran, Anthony Dennis'e dirsek attı. Göztepeli oyuncular, Jhon Duran için kırmızı kart bekledi. Maçın hakemi Yasin Kol, Jhon Duran'a sarı kart verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı yapılmadı ve Jhon Duran soyunma odasına sarı kartla gitti. Jhon Duran'ın kırmızı kart görmesini savunan taraftarlar sosyal medyada yüzlerce yorum yaptı.

JOSE MOURINHO SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında 43. dakikada direkt soyunma odasına gitti.