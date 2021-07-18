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Galatasaray'a Feghouli için kiralama teklifi

18.07.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'ya geçen sezon veda eden Valladolid'in, Sofiane Feghouli'yi kiralamak için Galatasaray ile görüştüğü kaydedildi.

Galatasaray'a Feghouli için kiralama teklifi

Maaş bütçesinde indirime gitmek için çalışmalar yapan Galatasaray'da Radamel Falcao ile birlikte gönderilme ihtimali en yüksek isim olarak görülen Sofiane Feghouli için İspanya'da sıcak haberler var.

Yerel televizyon kanalı La8, Valladolid'in 31 yaşındaki Cezayirli futbolcu için istekli olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı. La Liga'da küme düşen Valladolid'in tekrar yükselmek için iddialı bir kadro kurma amacında olduğu ve Feghouli'yi kiralık istediği de kaydedildi.

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SENELİK ÜCRETİ CAN SIKIYOR

Galatasaray'da her transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak sonunda takımda kalan Feghouli, 3.85 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

Galatasaray ile 1 yıllık kontratı kalan tecrübeli isim, Süper Lig'de 105 maça çıkarken 23 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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