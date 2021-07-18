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Gomis Ghezzal transferinde devreye girdi

18.07.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı bir taraftar, Rachid Ghezzal transferi için Gomis'ten yardım istedi.

Gomis Ghezzal transferinde devreye girdi

Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Rachid Ghezzal konusunda sarı-kırmızılı bir taraftar Bafetimbi Gomis'ten yardım istedi.

Twitter üzerinden Gomis'e mesaj atan taraftar, "Bafe, Ghezzal'ı istiyoruz ve Ghezzal senin arkadaşın. Ona Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" ifadelerini kullanırken Fransız golcü, "Anlatacağım" şeklinde cevap verdi.

2009-2014 yılları arasında Lyon forması giyen Bafetimbi Gomis, Lyon altyapısından yetişen Ghezzal ile 2 yıl birlikte oynamıştı.

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Ghezzal'ın bonservisi konusunda Leicester ile anlaşmaya vardı. Buna göre Aslan 3.5 milyon euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Ghezzal'ın vereceği son kararı bekliyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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