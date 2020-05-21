Jirki Aşiretinin ileri geleni toprağa verildi

Hakkari’deki Jirki Aşiretinin ileri geleni olan ve kalp krizi geçiren H. Mehmet Adıyaman toprağa verildi.

Hakkari’nin sevilen simaları arasında yer alan H. Mehmet Adıyaman, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi için kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde vefat etti. Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Adıyaman’ın cenazesi Kırıkdağ köyünde defnedildi.

Bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi görerek sağlığına kavuşan 81 yaşındaki H. Mehmet Adıyaman, evli ve 41 çocuk babasıydı.



