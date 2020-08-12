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JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Kırıkkale’de

KIRIKKALE HABERLERİ  | 12.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Kırıkkale’de kuruldu.Kırıkkale Cumhuriyet Meydanında konuşlanan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Kırıkkale’de kuruldu.
Kırıkkale Cumhuriyet Meydanında konuşlanan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Dev ekrandan JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı video gösterimi yapılırken vatandaşlar da tıra yoğun ilgi gösterdi. Bazı hediyelik eşyaların yanı sıra diğer ürünlerden de alan vatandaşlar, tırı kentte daha sık görmek istediklerini dile getirdi. Tırdaki satışlardan elde edilen gelir, şehit olan jandarma mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışlanıyor. Tırın 13 Ağustos Perşembe akşamına dek meydanda hizmet vereceği bildirildi.

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