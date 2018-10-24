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Johan Derksen: Cocu dönmek zorunda kalabilir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Fenerbahçe ve Phillip Cocu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Cocu ile ilgili daha önce de ciddi iddiaları olan Johan Derksen, Hollandalı teknik adamın Türkiye'de yaşadıklarını değerlendirdi.

Hollanda'da olay sözler

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Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ve teknik direktör Phillip Cocu ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ve teknik direktör Phillip Cocu ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
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Derksen, Cocu'nun diğer Hollandalı teknik adamlarla aynı hatayı yaptığını söyledi.

Derksen, Cocu'nun diğer Hollandalı teknik adamlarla aynı hatayı yaptığını söyledi.
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İşte o açıklamalar:

İşte o açıklamalar:
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''Fenerbahçe'de inanılmaz şeyler oluyor."

''Fenerbahçe'de inanılmaz şeyler oluyor."
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"Başkan soyunma odasında oyuncularına çok sert bir şekilde tepki gösterdi."

"Başkan soyunma odasında oyuncularına çok sert bir şekilde tepki gösterdi."
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"Phillip Cocu da hatalar yapmaya devam ediyor."

"Phillip Cocu da hatalar yapmaya devam ediyor."
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"Cocu, daha önce Frank de Boer, Koeman gibi tüm Hollandalı teknik adamların yaptığı hataları yapıyor."

"Cocu, daha önce Frank de Boer, Koeman gibi tüm Hollandalı teknik adamların yaptığı hataları yapıyor."
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"Tamamen tekniğe önem veriyorlar. Elinde fazla para almasına rağmen elini taşın altına sokmayan oyunculara sahip.''

"Tamamen tekniğe önem veriyorlar. Elinde fazla para almasına rağmen elini taşın altına sokmayan oyunculara sahip.''
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''Cocu farklı bir kültürün içine gitti ama PSV'de onu başarıya götüren şekilde oynamak istiyor."

''Cocu farklı bir kültürün içine gitti ama PSV'de onu başarıya götüren şekilde oynamak istiyor."
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"Tüm Hollandalı teknik adamlar aynı hatayı yapıyor. Cocu şu an akıntıya karşı kürek çekiyor''

"Tüm Hollandalı teknik adamlar aynı hatayı yapıyor. Cocu şu an akıntıya karşı kürek çekiyor''
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''Önce Anderlecht, bir sonraki hafta da Galatasaray ile karşılaşacaklar."

''Önce Anderlecht, bir sonraki hafta da Galatasaray ile karşılaşacaklar."
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"Eğer başarısız olursa başkan tarafından da bir kredisi kaldığını düşünmüyorum."

"Eğer başarısız olursa başkan tarafından da bir kredisi kaldığını düşünmüyorum."
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"Valizini alıp dönmek zorunda kalabilir ama eminim ki parasını da alacaktır.'' (SPORX)

"Valizini alıp dönmek zorunda kalabilir ama eminim ki parasını da alacaktır.'' (SPORX)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig Johan Derksen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cocu + comolli + yonetim + takim = spor toto 1.lig
Durun hele sarı kanaryanin tüylerinu Arenada yolmadan kovmayın aman Cocu Beyi falan
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