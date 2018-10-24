Johan Derksen: Cocu dönmek zorunda kalabilir

Cocu ile ilgili daha önce de ciddi iddiaları olan Johan Derksen, Hollandalı teknik adamın Türkiye'de yaşadıklarını değerlendirdi.

Hollanda'da olay sözler

1 / 13 Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ve teknik direktör Phillip Cocu ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

2 / 13 Derksen, Cocu'nun diğer Hollandalı teknik adamlarla aynı hatayı yaptığını söyledi.

3 / 13 İşte o açıklamalar:

4 / 13 ''Fenerbahçe'de inanılmaz şeyler oluyor."

5 / 13 "Başkan soyunma odasında oyuncularına çok sert bir şekilde tepki gösterdi."

6 / 13 "Phillip Cocu da hatalar yapmaya devam ediyor."

7 / 13 "Cocu, daha önce Frank de Boer, Koeman gibi tüm Hollandalı teknik adamların yaptığı hataları yapıyor."

8 / 13 "Tamamen tekniğe önem veriyorlar. Elinde fazla para almasına rağmen elini taşın altına sokmayan oyunculara sahip.''

9 / 13 ''Cocu farklı bir kültürün içine gitti ama PSV'de onu başarıya götüren şekilde oynamak istiyor."

10 / 13 "Tüm Hollandalı teknik adamlar aynı hatayı yapıyor. Cocu şu an akıntıya karşı kürek çekiyor''

11 / 13 ''Önce Anderlecht, bir sonraki hafta da Galatasaray ile karşılaşacaklar."

12 / 13 "Eğer başarısız olursa başkan tarafından da bir kredisi kaldığını düşünmüyorum."