Johnny Depp, o projeye girebilmek için elinden geleni yapıyor

Fantastik Canavarlar serisinden kovulan Johnny Depp, eski dostu Tim Burton’la iş yapabilmek için tüm şartları zorluyor. Aktör, Tim Burton’ın Netflix projesi Wednesday dizisinde rol almak istiyor. Geçtiğimiz aylarda Johnny Depp’in, Tim Burton’ın yeni projelerinden Beetlejuice 2’da rol alacağı söyleniyordu ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

JOHNNY DEPP – TIM BURTON ORTAKLIĞI

Johnny Depp, kariyeri boyunca birçok kez vizyon sahibi yönetmen Tim Burton ile çalıştı. İkili, kült klasikler arasında yer alan Edward Scissorhand ve stop-motion animasyon Corpse Bride gibi projelerde birlikte çalıştı.

Bu haftanın başlarında Tim Burton'ın Netflix için The Addams Family uyarlaması Wednesday adlı bir dizi hazırlayacağı resmen açıklanmıştı. 8 bölüm olacağı söylenen dizini oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı.

Hollywood muhabirlerinden Daniel Richtman, Johnny Depp'in yeni bir The Addams Family projesinde filminde tekrar Burton ile çalışacağını öne sürdü. Johnny Depp'in The Addams Family spin-off'unda Patrick Gomez Addams olarak rol alması için "aktif bir şekilde bastırdığını" bildirdi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da yeni bir Johnny Depp – Tim Burton ortaklığı ihtimali bir heyecan yaratmaya yetti.

