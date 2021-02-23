Drew Barrymore, Playboy’a çırılçıplak poz verdi! Gelen hediyeye kayıtsız kalamadı

Drew Barrymore altı yaşında Steven Spielberg'in gişe rekorları kıran ET filminde rol aldığından beri yönetmenle adeta baba-kız ilişkisi yaşıyor. Drew Barrymore’un çalkantılı kariyeri boyunca yanında olan yönetmen, oyuncu Playboy dergisine çırılçıplak poz verdiğinde tepkisini ilginç bir şekilde göstermiş.

90’lı yılların sonunda Hollywood'un en ilgi çekici seks sembollerinden biri olan Drew Barrymore uzun ve zorlu bir kariyere sahip. 1995'te Playboy'da poz verdikten sonra, ünü daha da arttı. Playboy dergisine soyunduğunda henüz 19 yaşında olan genç oyuncunun fotoğrafları yayınlandıktan sonra Spielberg, Barrymore'a “Örtün” yazan bir yorgan göndererek tepkisini gösterdi.

RAHİBE KIYAFETLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

46’ncı yaş gününü kutlayan Drew Barrymore, doğum gününe özel hazırladığı programda hem yönetmenin kendisine gönderdiği yorganı hem de oyuncunun Spielberg’e gönderdiği özür fotoğraflarını gösterdi. Oyuncu Playboy'da soyunduktan sonra gönderdiği "özür" hediyesinde bir kilisenin önünde rahibe kılığına girmiş üç fotoğrafın yer aldığı bir tablo göndermiş. Fotoğrafların altında "Üzgünüm", "Işığı gördüm" ve "Yoldayım." yazıyor.