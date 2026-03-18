Jorge Jesus'tan Ali Koç ve Fenerbahçe için flaş itiraf! "Takım o andan itibaren dağıldı"

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda görev yapan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerdeki dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Jesus, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Ali Koç'un soyunma odasına girdiğini vurgulayarak, ona karşı çıktığı itirafında bulundu. İşte Jesus'un sözleri...

"TAKIM O ANDAN İTİBAREN DAĞILDI..."

Jorge Jesus: "Fenerbahçe'de onca aksiliklere rağmen, ligin bitimine 12 hafta kala liderden iki puan gerideydik. Beşiktaş'ı ağırladık ve ben cezalı olduğum için tribündeydim. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık ve ikinci yarının hemen başında rakip bir oyuncu penaltıya neden olan faul yaptı. Enner Valencia, maçı bitirebilecek penaltıyı kaçırdı ve takım o andan itibaren dağıldı."

"BAŞKAN OYUNCULARA BAĞIRIYORDU..."

"Şampiyonluk da o gün elimizden kaymaya başladı. Maç bittiğinde soyunma odasına indim ve içeride başkan oyunculara bağırıyordu. Onu durdurdum, kulübün patronu olabileceğini ama soyunma odasının patronunun ben olduğumu, bu yüzden bağırmayı bırakmasını ve oradan çıkması gerektiğini söyledi."

"ONA BAŞKANLIK YAPTIĞI 7 YILDA KAZANDIĞI TEK KUPAYI KAZANDIRDIM"

"Bana baktı ve şöyle dedi; "Yarın saat 11'de ofisimde olmanı istiyorum." Ertesi sabah kovulacağımı düşünerek ofisine gittim ve bana sözleşme yenileme teklifi yaptı. Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim. Ona başkanlık yaptığı 7 yılda kazandığı tek kupayı kazandırdım; Türkiye Kupası ve takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdım."