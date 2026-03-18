SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Jorge Jesus'tan Ali Koç ve Fenerbahçe için flaş itiraf! "Takım o andan itibaren dağıldı"

Fenerbahçe'nin eski hocası ve şu an Suudi Arabistan'da Al-Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus sarı-lacivertliler için önemli bir itirafta bulundu. Şampiyonluğun kaybedildiği maç olarak Beşiktaş derbisini gösteren Jesus, o maçın hikayesini de anlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda görev yapan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerdeki dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Jesus, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Ali Koç'un soyunma odasına girdiğini vurgulayarak, ona karşı çıktığı itirafında bulundu. İşte Jesus'un sözleri...

"TAKIM O ANDAN İTİBAREN DAĞILDI..."

Jorge Jesus: "Fenerbahçe'de onca aksiliklere rağmen, ligin bitimine 12 hafta kala liderden iki puan gerideydik. Beşiktaş'ı ağırladık ve ben cezalı olduğum için tribündeydim. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık ve ikinci yarının hemen başında rakip bir oyuncu penaltıya neden olan faul yaptı. Enner Valencia, maçı bitirebilecek penaltıyı kaçırdı ve takım o andan itibaren dağıldı."

"BAŞKAN OYUNCULARA BAĞIRIYORDU..."

"Şampiyonluk da o gün elimizden kaymaya başladı. Maç bittiğinde soyunma odasına indim ve içeride başkan oyunculara bağırıyordu. Onu durdurdum, kulübün patronu olabileceğini ama soyunma odasının patronunun ben olduğumu, bu yüzden bağırmayı bırakmasını ve oradan çıkması gerektiğini söyledi."

"ONA BAŞKANLIK YAPTIĞI 7 YILDA KAZANDIĞI TEK KUPAYI KAZANDIRDIM"

"Bana baktı ve şöyle dedi; "Yarın saat 11'de ofisimde olmanı istiyorum." Ertesi sabah kovulacağımı düşünerek ofisine gittim ve bana sözleşme yenileme teklifi yaptı. Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim. Ona başkanlık yaptığı 7 yılda kazandığı tek kupayı kazandırdım; Türkiye Kupası ve takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdım."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Enner Valencia Derbi Jorge Jesus beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.