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Jorge Jesus'tan ilginç karar! 46. dakikada oyuna aldığı Emre Mor'u 77. dakikada çıkarttı

27.07.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk maçta Dinamo Kiev'i elinden kaçıran Fenerbahçe, Kadıköy'de galibiyete uzanıp, Şampiyonlar Ligi'nde adını 3. tura yazdırmak istiyordu. Karşılaşmayı kazanmak için elinden geleni yapan Jorge Jesus'un kadro tercihi çok eleştirildi. Maçın ikinci yarısının başında Emre Mor'u oyuna alan Jorge Jesus, genç oyuncunun performansından memnun kalmayınca 77. dakikada oyundan aldı.

Jorge Jesus'tan ilginç karar! 46. dakikada oyuna aldığı Emre Mor'u 77. dakikada çıkarttı
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda golsüz eşitlikle biten maçın rövanşında Mircea Lucescu'lu Dinamo Kiev’i konuk etti. Jorge Jesus'un ikinci yarının başında oyuna aldığı Emre Mor, dakikalar sonra dışarı alındı.

EMRE MOR OLAYA ŞAŞTI KALDI

FYsaviJaIAE38m-

Maçın 46. dakikasında oyuna giren Emre Mor, dakikalar 77. gösterdiğinde kenara alındı. Değişiklik tabelasında numarasını gören genç oyuncu büyük şaşkınlık yaşadı. Değişiklikten memnun kalmayan Emre Mor, üzgün bir şekilde sahayı terk etti.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor fenerbahçe
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