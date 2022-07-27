Jorge Jesus'tan ilginç karar! 46. dakikada oyuna aldığı Emre Mor'u 77. dakikada çıkarttı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda golsüz eşitlikle biten maçın rövanşında Mircea Lucescu'lu Dinamo Kiev’i konuk etti. Jorge Jesus'un ikinci yarının başında oyuna aldığı Emre Mor, dakikalar sonra dışarı alındı.
Maçın 46. dakikasında oyuna giren Emre Mor, dakikalar 77. gösterdiğinde kenara alındı. Değişiklik tabelasında numarasını gören genç oyuncu büyük şaşkınlık yaşadı. Değişiklikten memnun kalmayan Emre Mor, üzgün bir şekilde sahayı terk etti.
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