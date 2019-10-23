Jose Mourinho adım adım Borussia Dortmund'a

Lucien Favre ile uzun vadeli bir birliktelik düşünmeyen Borussia Dortmund, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek için düğmeye bastı.

Manchester United'dan geçtiğimiz yılın Aralık ayında ayrıldığı günden bu yana boşta olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yeni rotasının hangi takım olacağı büyük merak konusuydu. Adı son olarak Tottenham Hotspur ile anılan dünyaca ünlü hocayla ilgili Alman basınından bugün gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

BILD'de yer alan habere göre; Lucien Favre'den şimdilik memnun olan Borussia Dortmund yönetimi, Bayern Münih ile süregelen rekabette daha uzun soluklu bir istikrar yakalamak adına takımı Portekizli teknik adama emanet etmeyi arzuluyor.



