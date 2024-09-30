Jose Mourinho, Antalyaspor maçı sonrası basın toplantısında TFF'den 2 istekte bulundu!

Portekizli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray mağlubiyetinden sonra Antalyaspor maçını kazanmak durumunda olduklarını ifade eden Mourinho, "Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarı daha iyiydik, daha disiplinliydik. Oyuncular yapmak istediğimizi anlayınca, basit oynayınca daha iyi görüntü sergiledi." dedi.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTERİM AMA..."

Baskı hissetmediğini belirten Mourinho, "Her maçı kazanmak isterim ama bu mümkün değil. Hissettiğim baskı kendimden kaynaklanan baskı. İçeride ve dışarıda oynamak bende bir baskı oluşturmuyor." diye konuştu.

TFF'DEN TALEPTE BULUNDU

Orta hakemlere yardım edebilen Türkiye'den ya da başka ülkeden iyi VAR hakemleri isteğini dile getiren Jose Mourinho, Dzeko'nun golünde ofsayt olmadığını savunurken, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin, "Bizim olduğumuz açıdan ofsayt yoktu, ben de böyle tepkimi gösterdim. O da bana sarı kart gösterdi, sıkıntı yok. Çok fazla soru işareti oluşturan kararı vardı, bunun yorumunu size bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Mourinho, Türk futbolunun gol çizgisi teknolojisine ihtiyacı olduğunu, mücadelenin ilk dakikalarında buna ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

"ATEŞ EDEN ÇOK İYİ DEĞİLMİŞ"

Jose Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu." diye yanıtladı.