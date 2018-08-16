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Jose Mourinho'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.08.2018 13:45 | Son Güncelleme

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti.

Jose Mourinho'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir bu akşam saat 21:45'te Burnley ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertli ekibin Manchester'da kamp yaptığı otele gelen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.

Mourinho, daha sonra Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Emmanuel Adebayor ile de sohbet etti.

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jose mourinho Medipol Başakşehir emmanuel adebayor abdullah avcı

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