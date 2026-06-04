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Jose Mourinho'dan olay yaratan hamle! TFF'yi AİHM'e şikayet etti...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki futbol yargısıyla ilgili Avrupa basınında geniş yankı uyandıracak bir hukuki adım attı. Portekizli çalıştırıcının TFF'nin verdiği cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdığı iddia edilirken, davanın işleme alındığı ve kritik sürecin başladığı öğrenildi.

Jose Mourinho'dan olay yaratan hamle! TFF'yi AİHM'e şikayet etti...
Emre Şen

Fenerbahçe ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Türkiye serüveni saha dışındaki yankılarıyla devam ediyor. Portekizli deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde aldığı cezaları uluslararası boyuta taşıyarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kapısını çaldı.

AİHM BAŞVURUYU KABUL ETTİ, SAVUNMA İSTEDİ

Jose Mourinho dan olay yaratan hamle! TFF yi AİHM e şikayet etti... 1

Gündeme bomba gibi düşen iddialara göre; AİHM, Jose Mourinho'nun avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu resmi olarak işleme aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki yargı kurullarının kararlarını doğrudan hedef alan bu başvuru sonrası mahkemenin, Türkiye'den resmi bir savunma talep ettiği aktarıldı.

Sürecin işleyişine göre Türkiye'nin, AİHM'e konuyla ilgili kapsamlı görüş ve savunmasını sunabilmesi için önünde en fazla altı aylık bir süre bulunuyor. Bu sürenin dolmasının ardından mahkeme, başvuruyu nihai olarak değerlendirerek kararını açıklayacak.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ"

Jose Mourinho dan olay yaratan hamle! TFF yi AİHM e şikayet etti... 2

Mourinho'nun AİHM'e sunduğu dosyanın temelini, Kasım 2024'te oynanan olaylı Trabzonspor maçı sonrası yaşananlar oluşturuyor. O dönem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından soyunma odasından men ve yüksek miktarda para cezasına çarptırılan, ardından Tahkim Kurulu'nun da bu kararı onamasıyla cezası kesinleşen Mourinho, hukuk mücadelesini bırakmadı.

Portekizli teknik adamın başvuru dosyasında; Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığı, adil yargılanma hakkının zedelendiği ve en önemlisi ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönünde çok güçlü iddialarda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, PFDK ve Tahkim kararlarının gerekçeli metinlerinin kendisine resmi olarak tebliğ edilmediği de dosyada yer alan bir diğer önemli detay oldu.

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José Mourinho fenerbahçe tff
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