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Aziz Yıldırım onu istemedi! Saran'ın beğenisi olay oldu

İsmail Yüksek'in düğünü spor camiasının önemli isimlerini bir araya getirirken, tören öncesi ortaya atılan davet iddiası yeniden gündeme geldi. Sadettin Saran'ın düğün sonrası yaptığı sosyal medya beğenisi, söz konusu iddiaların yeniden tartışılmasına yol açtı.

Aziz Yıldırım onu istemedi! Saran'ın beğenisi olay oldu
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, önceki gün düzenlenen görkemli düğün töreniyle nişanlısı Esan Metraş ile hayatını birleştirdi. Spor ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede milli futbolcuların yanı sıra kulüp yöneticileri de yer aldı. Ancak düğün kadar, organizasyon öncesinde ortaya atılan davet iddiası da gündemde geniş yankı uyandırdı.

AZİZ YILDIRIM İSTEMEDİ

Aziz Yıldırım onu istemedi! Saran ın beğenisi olay oldu 1

Düğünden kısa süre önce gündeme gelen iddiaya göre İsmail Yüksek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte eski başkanlar Ali Koç ve Sadettin Saran'a da davetiye gönderdi. İddiada, Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'ın düğüne katılmasına sıcak bakmadığı ve bu nedenle Saran'ın organizasyonda yer almadığı öne sürüldü.

SADETTİN SARAN'IN BEĞENİSİ OLAY OLDU

Aziz Yıldırım onu istemedi! Saran ın beğenisi olay oldu 2

Düğünün ardından Sadettin Saran'ın sosyal medya hesabındaki bir beğeni, söz konusu iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Saran, şu ifadelerin yer aldığı paylaşımı beğendi:

"İsmail yüksek, düğününe Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ile Sadettin Saran'ı da davet etti. Edindiğim bilgiye göre Aziz yıldırım, Sadettin Saran'ın düğüne katılmasını istemedi. Bu durum İsmail Yüksek tarafından Sadettin Saran'a iletildi. Saran ise, 'İsmail'in en mutlu gününde herhangi bir huzursuzluk yaşanmasını istemem' diyerek mutluluk dileklerini iletti ve düğüne katılmama kararı aldı"

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Aziz Yıldırım Sadettin Saran son dakika fenerbahçe
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