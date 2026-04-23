Jose Mourinho geri dönmek istiyor! Menajeriyle haber gönderdi

Jose Mourinho, Benfica’da beklenen başarıyı yakalayamayınca gözünü yeniden Real Madrid’e çevirdi. İspanyol devinin kararı merakla bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

2024/2025 sezonunda Jose Mourinho ile yola çıkan Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla kısa süren bir macera yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında alınan elenmenin ardından Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Jose Mourinho geri dönmek istiyor! Menajeriyle haber gönderdi 1

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Mourinho, burada da aradığını bulamadı. Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid karşısında turnuvaya veda etti. Lig yarışında ise bitime dört hafta kala liderin yedi puan gerisine düşülmesi, Mourinho’nun geleceğini tartışmalı hale getirdi.

REAL MADRID’E MESAJ GÖNDERDİ

Jose Mourinho geri dönmek istiyor! Menajeriyle haber gönderdi 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mourinho, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla eski kulübü Real Madrid’e haber yolladı. Deneyimli teknik adamın, eflatun-beyazlı ekipte yeniden görev almaya hazır olduğunu ilettiği aktarıldı.

TAZMİNAT DETAYI PAYLAŞILDI

Jose Mourinho geri dönmek istiyor! Menajeriyle haber gönderdi 3

Jorge Mendes’in, Benfica ile sözleşmesinde tazminat maddesi bulunan Mourinho’nun durumu hakkında Real Madrid yönetimine bilgi verdiği belirtildi. Ancak İspanyol devinin henüz bu konuda net bir karar vermediği ifade ediliyor.

REAL MADRID’DE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ

Jose Mourinho geri dönmek istiyor! Menajeriyle haber gönderdi 4

Sezona Xabi Alonso ile başlayan Real Madrid, beklenen performansı alamayınca görevi Alvaro Arbeloa’ya teslim etti. Ancak bu değişim de istenen sonuçları getirmedi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e elenen Madrid ekibi, LaLiga’da ise bir maç fazlasıyla lider Barcelona’nın altı puan gerisinde kaldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

