Jose Mourinho geri dönmek istiyor! Menajeriyle haber gönderdi

2024/2025 sezonunda Jose Mourinho ile yola çıkan Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla kısa süren bir macera yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında alınan elenmenin ardından Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Mourinho, burada da aradığını bulamadı. Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid karşısında turnuvaya veda etti. Lig yarışında ise bitime dört hafta kala liderin yedi puan gerisine düşülmesi, Mourinho’nun geleceğini tartışmalı hale getirdi.

REAL MADRID’E MESAJ GÖNDERDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mourinho, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla eski kulübü Real Madrid’e haber yolladı. Deneyimli teknik adamın, eflatun-beyazlı ekipte yeniden görev almaya hazır olduğunu ilettiği aktarıldı.

TAZMİNAT DETAYI PAYLAŞILDI

Jorge Mendes’in, Benfica ile sözleşmesinde tazminat maddesi bulunan Mourinho’nun durumu hakkında Real Madrid yönetimine bilgi verdiği belirtildi. Ancak İspanyol devinin henüz bu konuda net bir karar vermediği ifade ediliyor.

REAL MADRID’DE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ

Sezona Xabi Alonso ile başlayan Real Madrid, beklenen performansı alamayınca görevi Alvaro Arbeloa’ya teslim etti. Ancak bu değişim de istenen sonuçları getirmedi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e elenen Madrid ekibi, LaLiga’da ise bir maç fazlasıyla lider Barcelona’nın altı puan gerisinde kaldı.