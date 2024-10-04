Jose Mourinho hayal kırıklığını açıkladı! ''Her maç başımıza geliyor...''

Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Twente deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, her maç aynı şeyi yaşadıklarının altını çizdi.

İşte Mourinho'nun Twente maçı sonrası yaptığı açıklamalar:

''HER MAÇ BAŞIMIZA GELİYOR''

"iyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. iyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En-Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu.

''ÇOK FAZLA SARI KART GÖRDÜK''

''Rakibimizin kısa, çevik oyuncuları var. Seba ile daha erken beraberliği bulabilirdik. Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik. Çok fazla sarı kart gördük. Sonra değişiklikler yaptık. Aldığımız puan bizim için pozitif. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak.''

''BİZİM OYUNUMUZU ANLAMASI GEREKİYORDU''

''Amrabat iyi oynuyor, fit geldi. Fiorentina'da maçlarda oynuyordu, hatta 120 dakika oynamıştı bir maçta. Bizim oyunumuzu anlaması gerekiyordu sadece. Kendisi iyi bir karakter. O tür pozisyonlarda bu tip paslar atmayı gerekiyor."