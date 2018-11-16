Jose Mourinho ısrarla Milan Skriniar'ı Manhester United'da görmek istiyor

Bu iddia İngiliz medyasından geldi.

Transferde rekor! Mourinho...

1 / 4 Menajer Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Inter'in başarılı savunmacısı Milan Skriniar için Kırmızı Şeytanlar yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda kalabilir.

2 / 4 Zira geçtiğimiz yaz transfer döneminde de United yönetimi 53 milyon poundluk bir teklifle Skriniar için Inter'in kapısını çalmış ve reddedilmişti.

3 / 4 Haberde Liverpool'un Virgil van Dijk için 75 milyon pound ödeyerek Premier Lig'de bir savunmacıya en fazla bonservis bedeli ödeyen takım unvanını Manchester United'ın olası Skriniar transferiyle kırabileceği yazıldı.