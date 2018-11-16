Jose Mourinho ısrarla Milan Skriniar'ı Manhester United'da görmek istiyor

Bu iddia İngiliz medyasından geldi.
Transferde rekor! Mourinho...
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Menajer Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Inter'in başarılı savunmacısı Milan Skriniar için Kırmızı Şeytanlar yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda kalabilir.
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Zira geçtiğimiz yaz transfer döneminde de United yönetimi 53 milyon poundluk bir teklifle Skriniar için Inter'in kapısını çalmış ve reddedilmişti.
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Haberde Liverpool'un Virgil van Dijk için 75 milyon pound ödeyerek Premier Lig'de bir savunmacıya en fazla bonservis bedeli ödeyen takım unvanını Manchester United'ın olası Skriniar transferiyle kırabileceği yazıldı.
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Bakalım Manchester United yönetimi Milan Skriniar transfer için ne kadar bir bedel ödeyecek? (Bein Sports)
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