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Jose Mourinho ısrarla Milan Skriniar'ı Manhester United'da görmek istiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

Manchester United önümüzdeki transfer döneminde yeni bir transfer rekoru kırabilir.

Bu iddia İngiliz medyasından geldi.

Transferde rekor! Mourinho...

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Menajer Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Inter'in başarılı savunmacısı Milan Skriniar için Kırmızı Şeytanlar yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda kalabilir.

Menajer Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Inter'in başarılı savunmacısı Milan Skriniar için Kırmızı Şeytanlar yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda kalabilir.
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Zira geçtiğimiz yaz transfer döneminde de United yönetimi 53 milyon poundluk bir teklifle Skriniar için Inter'in kapısını çalmış ve reddedilmişti.

Zira geçtiğimiz yaz transfer döneminde de United yönetimi 53 milyon poundluk bir teklifle Skriniar için Inter'in kapısını çalmış ve reddedilmişti.
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Haberde Liverpool'un Virgil van Dijk için 75 milyon pound ödeyerek Premier Lig'de bir savunmacıya en fazla bonservis bedeli ödeyen takım unvanını Manchester United'ın olası Skriniar transferiyle kırabileceği yazıldı.

Haberde Liverpool'un Virgil van Dijk için 75 milyon pound ödeyerek Premier Lig'de bir savunmacıya en fazla bonservis bedeli ödeyen takım unvanını Manchester United'ın olası Skriniar transferiyle kırabileceği yazıldı.
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Bakalım Manchester United yönetimi Milan Skriniar transfer için ne kadar bir bedel ödeyecek? (Bein Sports)

Bakalım Manchester United yönetimi Milan Skriniar transfer için ne kadar bir bedel ödeyecek? (Bein Sports)
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Anahtar Kelimeler:
Manchester United inter mourinho Milan Skriniar İtalya serie a İngiltere Premier Lig

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