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Portekizli teknik adam Jose Mourinho kendisini suçladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede getirilen tedbirlere uymayıp oyuncularıyla bir parkta antrenman yaparken görüntülenen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, hatasını kabul etti.

İngiliz basınına konuşan Portekizli teknik adam, "Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum. Sadece ailemizle temas etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Hükümetin tavsiyelerine herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Mourinho, "Kahraman sağlık çalışanlarını desteklemek ve hayat kurtarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız" şeklinde görüş belirtti.

Mourinho ve futbolcular koronavirüs dinlemediMourinho ve futbolcular koronavirüs dinlemedi

Mourinho, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Ryan Sessegnon ile Londra'da bulunan bir parkta antrenman yaparken görüntülenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
jose mourinho İngiltere Premier Lig Tottenham

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