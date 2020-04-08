Portekizli teknik adam Jose Mourinho kendisini suçladı

İngiliz basınına konuşan Portekizli teknik adam, "Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum. Sadece ailemizle temas etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Hükümetin tavsiyelerine herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Mourinho, "Kahraman sağlık çalışanlarını desteklemek ve hayat kurtarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız" şeklinde görüş belirtti.
Mourinho, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Ryan Sessegnon ile Londra'da bulunan bir parkta antrenman yaparken görüntülenmişti.
Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
F.Bahçe'de 2 isim teklif bekliyor
Rüştü Reçber'in durumuyla ilgili açıklama
Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!
'Süper Lig'den teklif almadım'
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Fenerbahçe antrenman görüntülerini paylaştı
Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"
Federasyon açıkladı! Sezon iptal edildi!
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
Sörloth özel uçakla ülkesine döndü
B. Münih yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı
Fatih Terim'i üzen haber!
Bayern Münih'ten şaşırtan karar!
Trabzonspor'dan koronavirüs izni!
G.Saray'a Pato'dan mesaj!
Okuyucu Yorumları 0 yorum