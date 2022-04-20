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Jose Mourinho kovmuştu, yeni işi çok şaşırttı!

20.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'deyken dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho tarafından kovularak gündeme gelen, takımın eski kulüp doktoru Eva Carneiro'dan yıllar sonra çok konuşulacak bir hamle geldi. Carneiro'nun bu hamlesi, sosyal medyada "İntikam alıyor" şeklinde yorumlandı.

Jose Mourinho kovmuştu, yeni işi çok şaşırttı!

2015 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, yeni sezonun ilk maçında iki kez öne geçtiği maçta Swansea ile 2-2 berabere kaldı. O maça damgasını vuran olay ise Mourinho ile kulüp doktoru Eva Carneiro arasında yaşandı.

SAHAYA GİRİNCE MOURINHO'YU KIZDIRDI

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Mücadelenin son dakikalarında Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard sakatlanınca, kulüp doktoru Eva Carneiro, oyunun durmasının ardından tedavi için hızla sahaya girdi. Portekizli teknik adam, zaten sahada bir kişi eksik olduklarını, bu yüzden sağlık ekibinin sahaya girmeden önce oyuncunun sakatlığından emin olması gerektiğini söyledi.

TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILDI SONRA İSE KOVULDU

Mourinho’nun tepkisi bununla da sınırlı kalmamış ve doktor Eva Carniero’nun bundan sonra maçlarda kulübede yer almayacağını, antrenmanlara katılamayacağını ve takım oteline dahi giremeyeceğini söylemişti. Bu olaydan 6 hafta sonra ise kulüp, Eva Carneiro’nun görevine son verdi.

DAVADAN 1.2 MİLYON STERLİN KAZANDI

Carneiro, bunun üzerine Chelsea’ye haksız yere işten çıkarılma davası açtı ve Mourinho’yu cinsel ayrımcılık ve tacizle suçladı. Mourinho bu suçlamalardan aklanarak kurtulsa da Chelsea kurtulamadı. Kulüp, 1.2 milyon sterlin ödeyerek Carneiro ile anlaşmaya varırken, her zaman oyun kuralları içinde ve sorumlulukla hareket ettiği, işinin ehli ve profesyonel bir doktor olduğu kaydederek Carneiro’dan özür diledi.

KULÜP SATIN ALDI

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Chelsea'den olaylı kovulmasının üzerinden tam 7 yıl geçen ve 49 yaşına gelen Eva Carnerio, İngiltere'de bir futbol takımı satın aldı. Futboldaki kadın varlığına çok önem veren ve kadın futbol takımına, erkek takımından daha çok maaş veren Lewes FC'ye yatırım yapan Carneiro, kulübün büyük yatırımcısı oldu.

'ARTIK LEWES'İN GURURLU SAHİBİYİM'

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Satın alımdan sonra bir açıklama yapan Carneiro, 'Bu güzel oyunu sev. Futbolun büyük bir gücü var. Bu gücü iyilik için kullandığını hayal et. Ahlaki değerlere sahip bir kulüp bulduğunuzu hayal edin. Artık Lewes FC'nin gururlu sahibiyim, bugün beni davet edip ilgilendikleri için Karen Dobres ve Shreyans Nilvarna'ya teşekkür ederim.' ifadelerini kullanarak satın alımı resmen duyurdu.


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Chelsea
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