Jose Mourinho, Real Madrid'e resmen geri döndü! Anlaşmayı duyurdular

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüyor. İspanyol devinin tarihi anlaşmayı birkaç gün içinde resmen duyurması bekleniyor.

Emre Şen

Dünya futbolunda dengeleri değiştirecek tarihi bir geri dönüş resmiyet kazanıyor. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'yı çalıştıran efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, İspanya La Liga devi Real Madrid'in yolunu tutmaya hazırlanıyor.

TEK ADAY MOURINHO! ANLAŞMA YÜZDE 99

İspanyol basınının önde gelen spor gazetelerinden Marca'nın duyurduğu ve dünya basınında geniş yankı uyandıran habere göre; Real Madrid yönetimi teknik direktörlük koltuğu için listesini tek bir isme düşürdü. Haberin detaylarında, Portekizli teknik adamın eflatun-beyazlıların listesindeki yegane aday olarak kaldığı ve Jose Mourinho'nun yüzde 99 ihtimalle Real Madrid'e geri döneceği vurgulandı. Dev anlaşma için resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılacağı belirtiliyor.

TAZMİNAT ENGELİ ÇIKIŞ MADDESİYLE AŞILDI

Transferin önündeki olası pürüzlerin de tamamen ortadan kalktığı öğrenildi. Benfica ile Mourinho arasındaki mevcut sözleşmede, sezonun son maçından sonraki 10 günlük süre içinde aktif hale gelen bir "çıkış maddesi" yer aldığı ortaya çıktı. Real Madrid yönetiminin, Portekizli hocanın tazminatını önemsiz bir detay olarak gördüğü ve bu rakamı ödemeye hazır olduğu yazıldı.

Efsanevi çalıştırıcı, daha önce 2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'de görev yapmış ve kulübe biri La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 3 kupa kazandırmıştı.

