Jose Sosa: Fenerbahçe kazanma geleneği olan bir kulüp

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ’Günün Röportajı’ programına konuk oldu. Öncelikle genel bir sezon değerlendirmesi yapan tecrübeli oyuncu, "Sezon başından itibaren sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Motivasyonumuzu en yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe her zaman kazanma geleneği olan bir kulüp. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Şampiyonluk için ligde gerçekten büyük bir mücadele var. Göztepe maçından sonra aslında bu bizi biraz sakinleştirdi. Çünkü üzerimizde çok fazla sinir vardı, o yenilgiden sonra biraz daha sakinleşip, hedefimize doğru daha sakin bir şekilde ilerlemeyi düşündük. En önemlisi de özellikle son maçtan galip ayrıldık. Bu galibiyet daha güvenli ilerlemeye yarayacaktır" şeklinde konuştu.

"EN SONUNA KADAR MÜCADELEMİ VERECEĞİM"

Geçtiğimiz hafta sonunda eski takımı Trabzonspor’a karşı oynamasıyla ilgili konuşan Sosa, “Bu tarz maçlar, özel maçlardır. Bir oyuncu için özel duygular içerir. Çünkü sizin orada güzel bir geçmişiniz oluyor ve bu geçmiş bir anda karşınıza geliyor. Aynı şey İtalya’da Napoli-Milan maçında da başıma geldi. Bir oyuncu için yaşanabilecek güzel duygular. Maçtan sonra yaptığım röportajda da bunu dile getirdim. Güzel zamanlarım geçti ama şu anda yeni ailem Fenerbahçe. Bunun sorumluluğunun farkındayım. Bu sorumlulukla beraber daha ileri gideceğini düşünüyorum. En sonuna kadar mücadelemi vereceğim, takıma katkı sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ZORLU BİR LİG"

Şampiyonluk yarışına dair görüşlerini belirten Jose Sosa, “Tek bir maçtan sonra fikirler değişiyor. Her şey değişti gibi yorumlar yapılıyor. Bu tür sonuçlara genel bakıyorum. Çünkü buraya ilk geldiğimde değişik sorunlarla karşılaştım. Maalesef sezon öncesi kampını geçiremedim. Ardından tam başladım, sakatlığım oldu. O sakatlığın üstüne tam kendimi veremedim. Tam hazır olduğumda da takım çok iyi sonuçlar almıyordu. Şu anda her şeyin gittikçe yoluna girdiğini görüyorum. Türkiye’deki 6. senemi yaşıyorum. Gerçekten zorlu bir lig. Bu lige bakıldığında hep şunu öğrendim. Ligin sonuna kadar, şampiyonluğu elde edebilmeniz için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman istediğiniz sonuçlar çıkmıyor. Bu yüzden bunun farkındalığı ile beraber, son ana kadar mücadelemizi devam ettirip, kendimizi her defasında iyileştirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.