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Judo olimpik milli takımlarının kampı devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 06.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Önümüzdeki aylardan itibaren uluslararası maç takvimlerinin açıklanmasını bekliyoruz"

Judo olimpik milli takımları, Antalya’da devam eden 3. etap ortak çalışma kampında 9 ülkeden judocularla ikili müsabakalar yaptı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde belirlenen sağlık kuralları doğrultusunda Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından açıklanacak müsabaka takvimleri öncesi çalışmalarını sürdüren milliler, Kosova, İrlanda, Çekya, Belarus, Sırbistan, İsrail, Şili, Bulgaristan ve Maltalı judocularla karşı karşıya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Sezer Huysuz, "Önümüzdeki aylardan itibaren uluslararası maç takvimlerinin açıklanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kampta ikili müsabakalar yapıldığını belirten Huysuz, "Bu süreç içinde de judocularımızın gerek performans, gerek kondisyon gerekse formlarını kaybetmemeleri açısından yürüttüğümüz kamp programlarımız doğrultusunda, Antalya’da bulunan 8 ülke sporcularıyla ortak çalışma kampı gerçekleştirdik. Bu düşünce doğrultusunda da ülkeler arasında ikili müsabakalar yaparak, olimpik kadromuzun maç motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

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