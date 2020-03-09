Judocular Balıkesir’den 10 madalya ile döndü

Balıkesir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarında Manisa’yı temsil eden sporcular 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları 7-8 Mart tarihleri arasında Balıkesir’de yapıldı. Müsabakalarda Manisa’yı temsil eden sporcular, 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Kız takımı, yarı finali ikinci tamamlayarak Türkiye birinciliğine katılma hakkını elde etti. Dereceye giren sporcular şöyle: Esma Karafil 48 kg birincisi, İbrahim Özçiçek 55 kg birincisi, Naz Korkmaz 36 kg ikincisi, Mehmet Altaş 46 kg ikincisi, Kerimende İşbecer 63 kg ikincisi, Süleyman Türk 50 kg üçüncüsü, Sudenur Şahin 57 kg üçüncüsü, Medine Ulubay +63 kg üçüncüsü, İrfan Yıldırım + 66 kg üçüncüsü, Fulya Ergen 44 kg üçüncüsü.

“Judocularımızla gurur duyuyoruz”

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, judoda Türkiye’nin öncü illerinden biri olduklarını söyledi. Balıkesir’de Manisa’yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Öztürk, "Judocularımızın göstermiş olduğu mücadele takdire şayan. Bu başarılar tesadüf değil. Uzun yıllardan bu yana disiplinli çalışma ile altyapıdan çok sayıda yetenekli sporcular yetiştiriyoruz. Fabrika gibi işleyen bir yapımız var. Sporcularımızın geçen yıl olduğu gibi bu yılda hem Anadolu Yıldızlar Ligi’nde hem de uluslararası turnuvalarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

