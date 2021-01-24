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Junior Morais, kendi kalesine gol atıp takımdan ayrıldı

24.01.2021 22:44 | Son Güncelleme:
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Junior Morais, kendi kalesine gol atıp takımdan ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı beraberlik değildi, iki puan kaybettik" dedi. Sa Pinto, Junior Morais’in maç sonu kendi kalesine attığı gol için özür dileyip arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını da belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 35’e yükselten Gaziantep FK, ligin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladı. Maçın ardından karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, son saniyelerde yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİK DEĞİLDİ, İKİ PUAN KAYBETTİK"

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan iki puan kaybettiklerini ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Takım olarak maça iyi ve agresif başladık. Oyunu biz oynamaya çalıştık. Rakibin bizim hata yapmamızı bekleyeceğini biliyorduk. Bunun için de önlem almamız gerektiğinin farkındaydık. Onların forvet oyuncularını tehlikeli olduğunu biliyorduk. O yüzden sürekli oyunu dengede tutmaya çalıştık. İlk yarıda rakibin her şeyini kontrol altına almıştık. Öte yandan takım olarak birçok kez ceza sahasına gelip iyi pozisyonlara girdik. İyi oynayıp iyi pas yaptığımızda da golü bulduk. Rakibe istediklerini yaptırmadık ve maçı kazanmak bizim hakkımızdı. Onların ilk yarıda sadece direkten dönen bir topları vardı. İlk yarı ikili mücadele ön plandaydı. İkinci yarıda ise onlar sistemlerini değiştirerek 4-4-2’ye döndü. Takım olarak bireysel iyi futbolcuları var. Biz de iyiydik ama ikinci yarı fizik olarak biraz düştük ve top tutmakta zorlandık. Onlar sürekli forvet oyuncularına uzun top oynadılar. İkinci topu alıp bir şeyler yapmaya çalıştılar ya da hata yapmamızı beklediler. Bu durumda defans yapmak zor oldu. Biz kendi açımızdan defansif organizasyonu iyi yaptık ve maçı 1-0 bitirmemiz gerekiyordu ama hakem maça fazladan süre ekledi. Toplam 6 dakika uzatma verildi ama 90+9’da gol attı rakip. Zaten kendi kalemize attığımız golden önceki pozisyon da faul değildi. Bunun olmaması gerekiyordu. Bu maçın hakkı beraberlik değildi. Biz iki puan kaybettik" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEYİP TAKIMDAN AYRILDI"

Takımın genel durumunu beğendiğini ve yeni takviyelere ihtiyaç duyduklarını da söyleyen Sa Pinto, Junior Morais’in de arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını belirterek, "Tabii ki elimizde daha iyi seçenekler olması için takıma oyuncu getirmek istiyoruz. Çünkü bugün Junior Morais de maç sonu arkadaşlarıyla vedalaşıp kendi kalesine attığı gol için özür diledi ve takımdan ayrıldı. Bana gelen bilgi bu şekilde. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha önceden bir şeyler var mıydı bilmiyorum. Sanırım ailesi burada kalmak istemiyor. Nedeni bu olabilir. Ben de şaşırdım bakalım ne olacak" diye konuştu.

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