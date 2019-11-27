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Juventus 1-0 Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 09:32 | Son Güncelleme

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala, Atletico Madrid maçında attığı golden sonra yedek kulübesinde oturan Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Juventus, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

DYBALA'DAN MERİH DEMİRAL'A ASKER SELAMI

Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi. Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı. Bilindiği üzere UEFA, Milli Takım’ın Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada attığı golden sonra verilen asker selamına soruşturma başlatmıştı.

"BİR MESAJ İÇERMİYORDU"

Dybala, mücadele sonrası yaptığı açıklamada Merih ile sürekli bu konuda şakalaştıklarının altını çizerek, "Merih ile sürekli bu konuda şakalaşıyoruz. Soyunma odasında da aramızda geçen bir konuşma vardı. Sadece ona şaka yaptım. Bir mesaj içermiyordu" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
juventus Dybala İtalya Merih Demiral uefa şampiyonlar ligi atletico madrid

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
adamsın lan adamın dibi hemde
helal olsun
Helal Sana Arjantinli Dybala...
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