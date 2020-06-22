Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!

Juventus, Werder Bremen'in 18 yaşındaki Türkiye U19 Milli forveti Eren Dinkçi için transfer teklifini yaptı.
Sky'da yer alan habere göre; Juventus, Almanya U19 Bundesliga'da inanılmaz performanslar gösteren Eren Dinkçi'yi yakın takibe aldı. Gözlemcilerin uzun süre izlediği Türk U19 milli oyuncu için gelen raporlar ve maç videoları sonrası transfer kararı alındı.
Juventus, Eren Dinkçi'nin İtalya'ya uyumu ve adaptasyonu konusunda çekinceler yaşadığı, bunun için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ilettiği bilgisi verildi.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana yapan ve Türkiye U19'u seçen Eren Dinkçi, bu sezon Werder Bremen U19 takımında 23 maçta forma giyip 24 gol ve 12 asist ortalamaları yakaladı.
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