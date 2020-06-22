SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!

Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!

İTALYA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Juventus, Türkiye U19 Milli Takımı'nın forveti Eren Dinkçi için Werder Bremen'e transfer teklifini yaptı.

Juventus, Werder Bremen'in 18 yaşındaki Türkiye U19 Milli forveti Eren Dinkçi için transfer teklifini yaptı.

Sky'da yer alan habere göre; Juventus, Almanya U19 Bundesliga'da inanılmaz performanslar gösteren Eren Dinkçi'yi yakın takibe aldı. Gözlemcilerin uzun süre izlediği Türk U19 milli oyuncu için gelen raporlar ve maç videoları sonrası transfer kararı alındı.

Juventus, Eren Dinkçi'nin İtalya'ya uyumu ve adaptasyonu konusunda çekinceler yaşadığı, bunun için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ilettiği bilgisi verildi.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana yapan ve Türkiye U19'u seçen Eren Dinkçi, bu sezon Werder Bremen U19 takımında 23 maçta forma giyip 24 gol ve 12 asist ortalamaları yakaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Cengiz Ünder'e dev talipCengiz Ünder'e dev talip
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

Tartışılan o pozisyon! Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Tartışılan o pozisyon! Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

''Türkiye'yi uyarıyorum''

''Türkiye'yi uyarıyorum''

Selçuk İnan, düdük öncesi Okan'ı uyarmış!

Selçuk İnan, düdük öncesi Okan'ı uyarmış!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şampiyon olursak soyunurum

Şampiyon olursak soyunurum

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yıldız oyuncunun son hali gündem yarattı!

Yıldız oyuncunun son hali gündem yarattı!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!

Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!

ÖZET | Torino - Parma maç sonucu: 1-1

Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'den Balotelli'ye eleştiri

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'den Balotelli'ye eleştiri

Cengiz Ünder'e Manchester United talip oldu

Cengiz Ünder'e dev talip

İtalya Kupası Napoli'nin! Napoli 4-2 Juventus (Maç Sonucu)

İtalya Kupası Napoli'nin

Napoli, Belçikalı yıldızı Mertens'in sözleşmesini uzattı

Mertens'in sözleşmesi uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.