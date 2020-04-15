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Juventus, Merih Demiral’ı bırakmak istemiyor

İTALYA HABERLERİ  | 15.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Juventus, Premier Lig takımlarının transfer listesinde yer alan milli futbolcu Merih Demiral’ın takımdan ayrılmasını istemiyor.

Futbol yaşımını İtalya’nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiltere Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih’in peşini bırakmıyor. Juventus’un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.

22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih’in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.

(İHA)


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Merih Demiral İtalya juventus

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