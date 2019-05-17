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Juventus'ta Allegri dönemi sona erdi

İTALYA HABERLERİ  | 17.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

İtalya'da bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Juventus, gelecek sezon teknik direktör Massimiliano Allegri ile çalışmayacaklarını duyurdu.

Juventus'ta Allegri dönemi sona erdi

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyon olan Juventus, gelecek sezon teknik direktör Massimiliano Allegri ile çalışmayacaklarını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 2014'ten bu yana takımı çalıştıran 51 yaşındaki İtalyan teknik direktör Allegri'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, Allegri'nin Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile yarın Allianz Stadı'ndaki konferans salonunda bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Juventus, Allegri yönetimde 5 defa İtalya şampiyonluğu yaşarken, 4 İtalya Kupası kazandı. Başarılı teknik adam ayrıca takımını 2 defa Şampiyonlar Ligi finaline çıkardı ve 2 de İtalya Süper Kupası aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a juventus Massimiliano Allegri

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