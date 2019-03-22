Juventus'tan Mohamed Salah için dev hamle

Juventus'un Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferi için teklifini hazırladığı öne sürüldü.

Yılın transfer bombası patladı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juve, Liverpool'da patlama yaşan Mohammed Salah için dev bir teklife hazırlanıyor.

Haberde Liverpool'un Salah'ı bırakması için Juventus'un Dybala'nın yanında vereceği ücreti bir hayli yüksek tutması gerekebileceği de ifade edildi.

Daha önce Fiorentina ve Roma formaları giyen 26 yaşındaki Salah'ın İtalya tecrübesi de bulunuyor.

Bu sezon 41 maçta 20 kez fileleri sarsma başarısı gösteren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i ve Avrupa'yı kasıp kavuran bir performans ortaya koyarak Ballon d'Or adayı olmuştu.