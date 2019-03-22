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Juventus'tan Mohamed Salah için dev hamle

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Juventus'un Mohamed Salah için Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlandığını iddia etti.

Juventus'un Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferi için teklifini hazırladığı öne sürüldü.

Yılın transfer bombası patladı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juve, Liverpool'da patlama yaşan Mohammed Salah için dev bir teklife hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juve, Liverpool'da patlama yaşan Mohammed Salah için dev bir teklife hazırlanıyor.

Haberde Liverpool'un Salah'ı bırakması için Juventus'un Dybala'nın yanında vereceği ücreti bir hayli yüksek tutması gerekebileceği de ifade edildi.

Haberde Liverpool'un Salah'ı bırakması için Juventus'un Dybala'nın yanında vereceği ücreti bir hayli yüksek tutması gerekebileceği de ifade edildi.

Daha önce Fiorentina ve Roma formaları giyen 26 yaşındaki Salah'ın İtalya tecrübesi de bulunuyor.

Daha önce Fiorentina ve Roma formaları giyen 26 yaşındaki Salah'ın İtalya tecrübesi de bulunuyor.

Bu sezon 41 maçta 20 kez fileleri sarsma başarısı gösteren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i ve Avrupa'yı kasıp kavuran bir performans ortaya koyarak Ballon d'Or adayı olmuştu.

Bu sezon 41 maçta 20 kez fileleri sarsma başarısı gösteren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i ve Avrupa'yı kasıp kavuran bir performans ortaya koyarak Ballon d'Or adayı olmuştu.

Juventus, Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'den transfer ederek dev bir hamle yapmıştı. İtalyan ekibinin adı Salah'tan önce de Real Madrid'li Marcelo ile anıldı.

Juventus, Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'den transfer ederek dev bir hamle yapmıştı. İtalyan ekibinin adı Salah'tan önce de Real Madrid'li Marcelo ile anıldı.
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Anahtar Kelimeler:
liverpool juventus mohammed salah İngiltere İtalya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
salahı bende severim ama ne alaka dybala salahtan daha iyi oyuncu bide üstüne paramı verecek
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