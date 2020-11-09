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Kabaceviz Şelaleleri sonbahar renkleriyle büyülüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 09.11.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kabaceviz Şelaleleri sonbahar renkleriyle büyülüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, sonbahar renkleriyle farklı bir güzellik sunuyor.

Kabaceviz Mahallesi yakınlarında, üç ayrı kademeden oluşan şelale, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunuyor. İlkbaharda yeşilin, sonbaharda turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen şelale, kartpostallık görüntüleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için belli bir süre yürüyerek şelaleye ulaşmanız gerekiyor.

Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi pek çok imkanı da sunan Kabaceviz Şelaleleri'ne doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin büyük şelaleleri arasında bulunan Kabaceviz Şelaleleri'nin çevresindeki orman ve bitki örtüsü de sonbahar renklerine büründü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabaceviz Şelaleleri'nin sonbahar ve ilkbahar aylarında doğaseverlere ve fotoğraf meraklılarına eşi bulunmaz bir deneyim sunduğunu söyledi.

İpekdal, "Kabaceviz yöresi, Çarşamba ilçemizin şirin köylerinden, yeni adıyla mahallelerinden biri. Kabaceviz yöremize ait bir halk oyunumuz bile mevcut. Bölge, doğa yürüyüşleri, fotoğraf sanatçıları, bisiklet meraklıları ve kamp tutkunları için önemli bir ziyaret noktası." diye konuştu.

Kentte doğal güzellikleri çok uzakta aramaya gerek olmadığına işaret eden İpekdal; Tekkeköy, Irmaksırtı, Saraçlı, Şeyhgüven, Ağcagüney güzergahından Abdal Deresi ve Çakmak Baraj Gölü'nün güzelliklerine de tek rotayla ulaşabileceğini belirtti.

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