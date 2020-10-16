YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kabak Koyu’ndaki yangında çok sayıda bungalov kül oldu

Kabak Koyu’ndaki yangında çok sayıda bungalov kül oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bungalov evlerin bulunduğu koyda yangın çıktı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bungalov evlerin bulunduğu koyda yangın çıktı. Yangında çok sayıda bungalov kül olurken, ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye’nin Faralya Mahallesi Kabak Koyu’nda bir kampta yangın çıktı. Dumanların çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bungalov tarzı ahşap evlerde çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 6 ahşap ev ile 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Mezitli’ye 3’üncü anaokulu yapılacak
Mezitli’ye 3’üncü anaokulu yapılacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:08
Öğle
12:57
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Gökçe Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Dalaman yangın söndürüldü
Dalaman yangın söndürüldü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı
Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.