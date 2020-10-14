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Kabakçı, antrenörlere seslendi, "Türk sporu için çok değerlisiniz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörlerle bir araya geldi.Pandemi kurallarının titizlikle uygulandığı toplantıda, antrenörlerle tanışan İl Müdürü Kabakcı, 2020-2021 sezonunun planlaması ve yapılacak çalışmalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın devam eden ve yeni başlayan projeleri hakkında bilgiler verirken, antrenörlerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.İl Müdürü Kabakcı, antrenörlerin Türk Sporu için çok değerli olduklarını belirterek, Kayseri’de sporcu alt yapısının Kayseri ve ülkemiz için önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörlerle bir araya geldi.
Pandemi kurallarının titizlikle uygulandığı toplantıda, antrenörlerle tanışan İl Müdürü Kabakcı, 2020-2021 sezonunun planlaması ve yapılacak çalışmalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın devam eden ve yeni başlayan projeleri hakkında bilgiler verirken, antrenörlerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İl Müdürü Kabakcı, antrenörlerin Türk Sporu için çok değerli olduklarını belirterek, Kayseri’de sporcu alt yapısının Kayseri ve ülkemiz için önemini vurguladı. Bu zamana kadar birçok branşta önemli başarılara imza atan Kayseri’nin, bundan sonrası içinde büyük başarılara imza atarak, Türkiye’nin adını uluslararası organizasyonlarda başarılarıyla duyuracak sporcuların yetişeceğine inandığını belirterek, yeni sezon için başarılar diledi.

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