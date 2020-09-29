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Kabakçı, Gençlik Merkezi’ni inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Talas’ta yakın zamanda açılacak olan Talas Gençlik Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Gençlik Merkezi’nin üniversiteli gençlerin uğrak noktası olacağını belirten İl Müdürü Kabakcı; “Talas İlçemizde yakın zamanda hizmete girecek olan Talas Gençlik Merkezimiz Üniversiteli gençlerin uğrak noktası olacak, içerisinde 2 adet Spor Salonu, 14 Atölye, Kütüphane ve serbest zaman değerlendirme alanı bulunan Gençlik Merkezimiz yakın zamanda gençlerimizin hizmetine açılacak” dedi.Öte yandan Kabakçı, Talas Spor Salonu’nda antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Talas’ta yakın zamanda açılacak olan Talas Gençlik Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Gençlik Merkezi’nin üniversiteli gençlerin uğrak noktası olacağını belirten İl Müdürü Kabakcı; “Talas İlçemizde yakın zamanda hizmete girecek olan Talas Gençlik Merkezimiz Üniversiteli gençlerin uğrak noktası olacak, içerisinde 2 adet Spor Salonu, 14 Atölye, Kütüphane ve serbest zaman değerlendirme alanı bulunan Gençlik Merkezimiz yakın zamanda gençlerimizin hizmetine açılacak” dedi.
Öte yandan Kabakçı, Talas Spor Salonu’nda antrenman yapan sporcularla bir araya geldi. Sporcular ile bir süre sohbet eden İl Müdürü Kabakcı sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

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