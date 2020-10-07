YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kabakcı, Rektör Karamustafa’yı ziyaret etti

Kabakcı, Rektör Karamustafa’yı ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Kabakcı, Rektör Karamustafa’yı ziyaret etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kayseri Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan Gençlik Ofisi ile ilgili değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çalışmalar hakkında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya bilgiler veren İl Müdürü Kabakcı, gençlik faaliyetlerinde üniversitelerle işbirliği halinde olacaklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise İl Müdürü Kabakcı’ya yeni görevinde başarılar diledi.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ziyaretin sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya Kayseri Üniversitesinin çini işlemeli fincan takımını hediye etti.

Kabakcı, Rektör Karamustafa’yı ziyaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
“Zayıflığın üstesinden gelmek için olumlu ikame eylemi yapılmalı”
“Zayıflığın üstesinden gelmek için olumlu ikame eylemi yapılmalı”
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:45
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Bellona Kayseri’de sonuçlar negatif
Bellona Kayseri’de sonuçlar negatif
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.