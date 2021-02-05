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Kabakcı’dan teşekkür

05.02.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Kabakcı’dan teşekkür

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bakanlık tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve il dışına görevlendirilen personelimize göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verdi.Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Mehmet Hanilci ve sınavda başarılı olan personeller katıldı.İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sınavda başarılı olarak il dışına görevlendirilen personellere “İl Müdürlüğümüzde görev süreniz boyunca yapmış olduğunuz değerli çalışmalar için teşekkür ederim, yeni görevinizde başarılar dilerim” temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bakanlık tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve il dışına görevlendirilen personelimize göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verdi.
Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Mehmet Hanilci ve sınavda başarılı olan personeller katıldı.
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sınavda başarılı olarak il dışına görevlendirilen personellere “İl Müdürlüğümüzde görev süreniz boyunca yapmış olduğunuz değerli çalışmalar için teşekkür ederim, yeni görevinizde başarılar dilerim” temennisinde bulundu.

Kabakcı’dan teşekkür

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