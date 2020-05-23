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Kabir ziyaretleri için şehit ailelerine ücretsiz servis

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.05.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri ve yakınlarına Ramazan Bayramı’nın ilk günü mezarlıklara ziyaret için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı genelgesine göre şehit aileleri ve yakınları bayramın birinci günü kabir ziyaretlerine gidebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri ve yakınlarına Ramazan Bayramı’nın ilk günü mezarlıklara ziyaret için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.
İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı genelgesine göre şehit aileleri ve yakınları bayramın birinci günü kabir ziyaretlerine gidebilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de şehit ailelerin mezarlık ziyaretlerini zahmetsizce yapabilmelerini sağlamak için ücretsiz servis hizmeti sunacak. Ramazan Bayramı’nda halk sağlığını korumak adına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken bayramlaşmalar, mezarlık ziyaretleri de yapılamayacak. Mezarlık ziyaretleri İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı genelgesinin y maddesi gereğince şehit yakınları ve ailelerine ise bayramın ilk günü kısıtlamaya tabi tutulmayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, bu kapsamda şehit ailelerinin rahatça mezarlık ziyaretlerini yapmaları için ücretsiz servis hizmeti sunacak. Bu kapsamda Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar günü SEKA Cami önünden saat 10.00 -15.00 arasında saat başı olacak şekilde ücretsiz otobüsler hareket edecek. 3 otobüs Bağçeşme Mezarlığı, Asri Mezarlığı ve Kent Mezarlığına şehit ailelerinin ziyaretleri için görev yapacak.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, yasak süresince sokağa çıkma muafiyeti olan vatandaşların ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi 52 otobüs hattı ile saat 07.00 - 09.00, 17.00 - 19.00 saatleri arasında görevli ve yasaktan muaf vatandaşların ücretsiz ulaşımlarını sağlayacak. 23,25 ve 26 Mayıs tarihlerinde Cumartesi sefer tarifesiyle, 24 Mayıs Pazar günü de Pazar günü çalışma saatlerine göre ulaşım hizmeti sağlanacak. Ayrıca belirlenen 11 hat 17.00

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İmsak
03:39
Sabah
05:29
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:25
Yatsı
22:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

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Izmit
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