Kabızlık sorunuyla başvurduğu hastanede 2 tümöründen bir anda kurtuldu

Denizli Devlet Hastanesi’ne, karnında şişlik ve kabızlık şikayetleriyle başvuran, yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra kalın bağırsağında ve sol yumurtalığında tümör saptanan Hediye Kocagül, Cerrahi Onkoloji Kliniği tarafından yapılan başarılı operasyon sonucunda sağlığına kavuştu.

Kabızlık sıkıntısı yaşayan ve karnının sürekli şişmeye başladığını fark eden 55 yaşındaki Hediye Kocagül, Denizli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kocagül, hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Cerrahi Onkoloji Kliniğine yönlendirildi. Cerrahi Onkoloji Uz. Op. Dr. Ogün Aydoğan tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda hastanın kalın bağırsağında tıkayıcı bir kitle saptandı. Yapılan hazırlıkların ardından operasyona alınan Kocagül’ün, tüm iç organları kontrol edildi ve sol yumurtalığında 10 santimlik başka bir tümör gözlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz. Op. Dr. Ersan Eraydın’ın da ameliyata katılmasıyla hastanın kalın bağırsağındaki ve yumurtalıklarındaki tümörler aynı ameliyatta başarılı bir şekilde çıkarıldı. Operasyondan sonra herhangi bir komplikasyonu gelişmeyen Hediye Kocagül, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.